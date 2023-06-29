Герпетолог Черлин назвал спасительный метод против укуса змей, но врачи в него не верят Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Подмосковье нашествие гадюк. С середины июня от укусов пострадали уже двое детей. Герпетолог Владимир Черлин рассказал, как оказать первую помощь укушенному человеку и минимизировать негативный вред на организм.

Этот метод эффективен на практике, но врачи относятся к нему скептически.

Первым делом после укуса нужно сделать разрез по месту укуса и сделать массаж, чтобы выходила кровь.

Если есть доступ к теплой или горячей воде, то нужно полить кожу вокруг укушенного места. Это позволит удалить еще какую-то часть яда, что увеличит шансы на спасение.

Владимир Черлин отметил в беседе с «Ридусом», что этот метод проверен и работает не только при укусах гадюк, но и при укусах более серьезных змей.

Еще одно важное условие – не дать человеку паниковать, так как стресс усиливает отравление.

Яд гадюки действует на центральную нервную систему, и поэтому важно избавить человека от любой физической активности. А еще высок риск из-за аллергических реакций.

- Если склонность к аллергическим реакциям, с собой в лес лучше брать антигистаминный препарат. При укусе быстро принять пару таблеток, - говорит эксперт.

А вот от накладывания жгута Чечулин призвал воздержаться. А вот врачи как раз скептически относятся к данному методу.