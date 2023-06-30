К 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова «Комсомолка» сняла фильм

Наша команда проехала по местам, связанным с творчеством и жизнью поэта, пообщалась с людьми, которые хорошо его знали Фото: Алексей ПРУС

8 сентября исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося аварского, дагестанского, советского и российского поэта Расула Гамзатова. Лично знавший его и высоко ценивший его творчество президент Владимир Путин поддержал инициативу главы Дагестана Сергея Меликова и издал указ о праздновании юбилея на федеральном уровне.

По всей стране в течение всего 2023 года организуются фестивали, концерты, конкурсы, литературные вечера, встречи и выставки, посвященные поэту.

В начале июня Дни Расула Гамзатова прошли в Совете Федерации. Как сказала на открытии руководитель Верхней палаты Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, «поэта всегда ценили и ценят за меткий слог, за мудрость, за бесконечную, искреннюю любовь к Родине»:

- Он часто говорил, что у его народа и его книг две матери - родной Дагестан и великая Россия. И, хотя его произведения были переведены на десятки языков мира, он не уставал повторять, что без великого русского языка, без друзей-переводчиков он бы оставался «поэтом одного ущелья».

Дагестан - родина многих талантливых и самобытных поэтов. Но почему именно Расул Гамзатов смог прославить Страну гор на весь мир, стать самым переводимым автором стихов в России?

Чтобы ответить на этот вопрос, понять, в чем феномен Гамзатова, журналисты «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» отправились в экспедицию, организованную при поддержке Агентства информации и печати Республики Дагестан. Наша команда проехала по местам, связанным с творчеством и жизнью поэта, пообщалась с людьми, которые хорошо его знали.

И главный вывод, который мы сделали, - дагестанцы гордятся своим именитым земляком - Поэтом и Гражданином - и стараются делать все, в том числе и на самом высоком уровне, чтобы и грядущие поколения могли по достоинству оценить силу его большого таланта и приобщиться к его великой мудрости.

По итогам экспедиции команда «КП» сняла фильм и подготовила специальный юбилейный проект «Дорогами Гамзатова».