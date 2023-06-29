В Самаре определят лучшего слесаря аварийно-ремонтных работ в России

29-30 июня в Самаре проходит федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь ремонтно-восстановительных работ». Организатор первенства - Министерство труда и социальной защиты РФ при участии Правительства Самарской области, ООО «Самарские коммунальные системы» и Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

Конкурс профессионального мастерства направлен на популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей. В этом году Самарская область выступила с инициативой провести конкурс в номинации «слесарей аварийно-восстановительных работ» – это одна из самых востребованных профессий в сфере ЖКХ, от квалификации этих профессионалов зависит бесперебойная работа систем водоснабжения и канализации.

В конкурсе принимают участие 40 специалистов из 28 регионов России, в том числе из Луганской Народной Республики. Первенство пройдет на площадке ООО «Самарские коммунальные системы». Участникам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в два этапа. Теоретический модуль состоит из 20 тестовых вопросов, для решения которой необходимы прочные знания в области обслуживания и ремонта водопроводно-канализационных сетей, устранения аварий. Затем конкурсанты выполнят практическое задание. Эксперты будут оценивать соблюдение технологии производства работ, норм безопасности, владение передовыми приемами и методами труда и, конечно, скорость.

- Конкурс имеет большое значение. Он в первую очередь является профориентационным, но не менее важна возможность обменяться опытом с лучшими представителями своей специальности, что-то перенять и повысить свои навыки и профессиональную квалификацию, - отметила заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.