War Zone: западное ПВО на Украине не выдержало нагрузок от российских ударов Фото: Александр КОЦ

Американский портал The War Zone сообщил, что западные системы ПВО, переданные в рамках поддержки со стороны союзников, не выдерживают больших нагрузок от активной работы российской артиллерии.

“Поскольку ПВО Украины находится под постоянным давлением российских атак всех видов, остается огромный спрос на дополнительные наземные системы, особенно на современные западные образцы”, — отметили военные эксперты.

Ранее издание New York Times также сообщало, что украинская армия столкнулась с невозможностью прикрыть свои войска системами ПВО из-за точной работы российской артиллерии и авиации.

Полковник запаса, военный обозреватель “КП” Виктор Баранец рассказывал, что тактику перегрузки ПВО противника подсказали сами американцы: для уничтожения даже самой современной системы ПВО достаточно отправить множество дешевых целей, после чего можно спокойно добить комплексы крылатыми ракетами.

Напомним, Украина потеряла уже два американских комплекса Patriot благодаря такой тактике. Портал Military Watch Magazine отмечал, что потери комплексов Patriot в Киеве подняли вопрос целесообразности передачи Украине столь дорогостоящего оборудования.