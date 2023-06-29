Разведка США: после попытки мятежа Путин оказался в более сильной позиции Фото: REUTERS

Разведсообщество Соединенных Штатов полагает, что президент России Владимир Путин оказался в более сильной позиции после неудачной попытки мятежа в стране. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш.

Он также подчеркнул, что американская разведка еще в январе 2023 года предполагала, что конфликт между российским Министерством обороны и ЧВК «Вагнер» — неизбежен.

По информации Херша, силы группировки «Вагнера» были полезны в наступательных действиях, однако ВС России были вынуждены терпеть их публичные нападки и высокомерие. Теперь же российские войска сменили стратегию, но Пригожин ее отказался принимать и продолжал наступление, полагают в США.

Херш предположил, что «вагнеровцам» позволили израсходовать живую силу и боеприпасы в Артемовске, а после Владимир Путин полностью поддержал российскую армию, что позволило основателю ЧВК «Вагнер» выставить себя дураком, а после — исчезнуть. Источник журналиста отметил, что Путину удалось сделать это без лишних усилий и «довольно умно».

Напомним, что ранее Сеймур Херш заявил, что Киеву потребуется 117 лет для возврата утраченных территорий, учитывая текущую скорость наступления ВСУ. Он добавил, что украинские войска «забирают» мало территории, а большая ее часть — открытая.

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