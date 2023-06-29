Следствие пока не установило заказчиков покушения на Захара Прилепина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следствие пока не смогло установить заказчиков покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом стало известно в зале Басманного суда, где рассматривался вопрос о продлении ареста обвиняемому в преступлении Александру Пермякову.

— Заказчики из террористического сообщества не установлены, не в полной мере установлено орудие покушения, — заявил следователь по этому делу.

Он также добавил, что проведение открытого процесса раскроет личные данные следователей, которые проводят оперативно-разыскные мероприятия по этому делу. После этого следствие ходатайствовало о закрытии судебного процесса, а судья Евгения Николаева его удовлетворила.

Напомним, что покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. Под его машиной произошел взрыв, в результате которого он получил множественные травмы, а водитель погиб на месте. После этого в регионе объявили план «Перехват», в ходе которого удалось задержать подозреваемого в покушении по горячим следам.