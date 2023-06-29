Суд Украины заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы. Фото ФОТО: t.me/BalitskyEV

Украинский суд заочно приговорил врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) 29 июня 2023 года.

Как стало известно, суд признал врио губернатора Запорожской области виновным сразу по двум статьям. Речь идет о статьях - "об участии в организации "незаконных референдумов" группой лиц и "об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору".

"По данным спецслужбы Украины, суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Напомним, осенью 2022 года прошли референдумы по вхождению в состав РФ четырех новых субъектов. Явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы. В ЛНР явка составила 92,6%, в ДНР - 97,51%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской области -76,86%.