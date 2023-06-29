Что произошло за день 29 июня: главные события Фото: Минобороны РФ

В четверг, 29 июня 2023 года, Министерство обороны России сообщило об уничтожении двоих генералов ВСУ, а также полусотни бойцов киевского режима, в районе Краматорска. Также ракетным ударом были поражены около 20 иностранных наёмников.

Бойцы ЧВК «Вагнер» отказались подписывать контракты с Министерством обороны России, из-за чего были отстранены от участия в спецоперации, и перестали получать финансирование от государства, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Президент России Владимир Путин назвал главную черту российского народа, которая обеспечивает силу страны в тяжёлые и переменчивые времена.

Путин сегодня также посетил выставку Агентства стратегических инициатив, где нарисовал на российской интерактивной доске необычное изображение человеческой головы, со своей подписью.

Тем временем БРИКС продолжает накапливать политическое влияние в мире, и уже четвёртая за последнее время страна, Эфиопия, подала заявку на вступление в международное экономическое сообщество.

Ну а в Евросоюзе своя атмосфера - там пространно обсуждают возможность отправления на Украину военных миссий ЕС, которые займутся обучением солдат ВСУ сразу на местах, без поездок на Запад.