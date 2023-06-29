В Ростовской области караси вытесняют ценных донских лещей из Цимлянского водохранилища

В заповеднике караси вытесняют ценных донских лещей

Караси вытеснили лещей в Цимлянском водохранилище в Ростовской области, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на замглавы Азовского НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Владимира Белоусова. Руководитель заявил, что водохранилище превращается в «карасевое».

Эксперты называют причиной маловодье, с которым пропала часть нерестилищ леща. Водоем покрывается водорослями, илом, из-за чего перестают размножаться лещи, судаки и сазаны. При этом менее требовательные караси и в таких условиях продолжают давать потомство.

Чтобы решить создавшуюся проблему, ученые предлагают провести работы по углублению дна, реконструкции Цимлянского водохранилища и выпустить в водоем белого амура и толстолобика — эти рыбы питаются водорослями и им под силу уничтожить заросли, которые мешают нересту леща. К тому же эти породы сами по себе являются ценными для вылова.