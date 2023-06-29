WSJ: женщинам на собеседованиях в компании Гейтса задавали вопросы сексуального характера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Желающим устроиться на работу на собеседованиях в компанию Gates Ventures, которой владеет миллионер Билл Гейтс, задавали вопросы сексуального характера. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации собеседников издания, "женщин спрашивали о связях вне брака и о том, какую порнографию они предпочитают, есть ли в их телефоне обнаженные фотографии". Кроме того, на собеседовании спрашивали об опыте употребления наркотических средств и интересовались подробностями личной жизни в прошлом. У кого-то спрашивали о том, танцевали ли они когда-нибудь за деньги, а также о наличии заболеваний, которые передаются половым путем. Были ли заданы такие вопросы мужчинам - неизвестно.

По информации представителя компании, в организации не знали о том, что соискателям задавали подобные вопросы.

"Данная постановка вопроса была бы неприемлемой и нарушала бы договоренности Gates Ventures с подрядчиком", - сказала представитель.

Также газета сообщает, что все собеседования проходили под руководством консалтинговой компании Concentric Advisors.

Ранее банкир Джеффри Эпштейн пытался шантажировать основателя Microsoft Билла Гейтса после того, как узнал об его романе с российской девушкой.