Росатом договорился о строительстве завода по производству лития в Боливии Фото: Олег ЗОЛОТО

Госкорпорация «Росатом» подписала соглашение о строительстве комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии с местной компанией. О начале сотрудничества рассказали в пресс-службе Росатома.

— Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства – от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это первый для российской корпорации крупные зарубежный проект в сфере производства лития. Также предполагается, что промышленный комплекс сможет производить 25 тысяч тонн карбоната лития в год, а позже его мощность будут увеличить за счет геологоразведочных работ.

Ранее стало известно, что Росатом построит на Чукотке первую в мире атомную электростанцию мощностью до десяти мегаватт. Таким образом будет опробована технология малой атомной энергетики.