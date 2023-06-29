Правозащитная группа «Агора» внесена в список нежелательных организаций в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции Российской Федерации внесло 29 июня 2023 года в перечень нежелательных организаций два новых наименования. Так, в список попала правозащитная группа «Агора»*, и американская организация «Завет церквей TCCN». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Агора»* включена в список нежелательных не одна, а вместе с головной болгарской компанией «Law Sofia Foundation» (Фонд «Право-София»), куда также входит и правозащитная организация.

«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»», - говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщил, что Генпрокуратура РФ признала общественную организацию нежелательной в России, а её деятельность - угрожающей государственно Конституции.

* - юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента