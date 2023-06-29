Внук актрисы Татьяны Васильевой не смог жить в Германии и вернулся в Россию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

12-летний внук Григорий, народной артистки России Татьяны Васильевой недавно переехал в Москву из Берлина. По словам актрисы, это решение мальчик принял самостоятельно.

"Гриша уже приехал в Москву и заявил, что может жить только здесь. У него с Ваней это было такое маниакальное решение с мамиными слезами. Гриша спрятался в комнате своей и не выходил несколько дней до тех порока мама не разрешила уехать. Он приехал к отцу и ко мне. Ему уже нельзя приказать жить, где он не хочет", - отметила Васильева в передаче "Жизнь и судьба".

По словам артистки, ее старшие внуки никогда не восторгались немецкой жизнью. Внука Ваню пришлось из одной школы забрать из-за предвзятого отношения, утверждает актриса.

"Его пришлось отдать в частную гимназию. Вот она – жизнь на чужбине", - заключила Татьяна.

Напомним, актриса Татьяна Васильева с первых дней поддержала проведение спецоперации. С тех пор она твердо придерживается своей позиции и категорически осуждает покинувших страну. При этом с некоторыми уехавшими за границу артистами Васильева уже начала сталкиваться на улице.