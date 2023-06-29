ФОМС опроверг информацию об отказе больниц в России в бесплатном лечении Фото: Федеральный ФОМС

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что больницы в России будут отказывать в лечении по полису. Об этом рассказывает ТАСС со слов пресс-службы ведомства.

— Информация, распространенная рядом СМИ, о том, что лечение по полису ОМС будет ограничено, не соответствует действительности. Лечение по полису обязательного медицинского страхования будет оказываться бесплатно в полном объеме, как это предусмотрено программой государственных гарантий, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что эта программа ежегодно утверждается правительством Российской Федерации. ФОМС добавил, что последние изменения касались увеличения финансового обеспечения и расширения неонатального скрининга.

Помимо этого, в ведомстве порекомендовали обращаться в медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, если были нарушены права застрахованных. Это стоит делать в случае, когда в медучреждении предлагают оплатить определенные услуги.

Ранее KP.RU рассказывал, что в России с первого декабря 2022 года запустили цифровой полис ОМС. Теперь в медучреждение можно будет приходить только с паспортом, а в детском полисе будет информация о родителях или опекунах.