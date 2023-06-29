ФСБ задержала жительницу Луганска, подозреваемую в шпионаже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Луганска, которая подозревается в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным сотрудников ФСБ, жительница передавала и собирала данные о дислокации и передвижении российских войск.

"УФСБ РФ по ЛНР задержали местную жительницу, подозреваемую в шпионаже, - говорится в сообщении. - Деятельность проживающей в Луганске женщины пресечена".

Как стало известно, с октября 2022 года жительница региона по личным мотивам, желая оказать помощь вооруженным формированиям Украины, по заданию действовавшего в интересах украинской разведки человека собирала и передавала данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР ВС РФ.

Ранее в Москве следователи ФСБ задержали гражданку по фамилии Ищук , также подозреваемую в шпионаже. Следствие ходатайствует об аресте женщины. Уголовное дело подозреваемой держится в секрете.