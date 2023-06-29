Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 15:55

ФСБ задержала жительницу Луганска, подозреваемую в шпионаже

Она собирала и передавала данные о передвижении российских войск
Юлия ВАСИЛЬЕВА
ФСБ задержала жительницу Луганска, подозреваемую в шпионаже

ФСБ задержала жительницу Луганска, подозреваемую в шпионаже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Луганска, которая подозревается в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным сотрудников ФСБ, жительница передавала и собирала данные о дислокации и передвижении российских войск.

"УФСБ РФ по ЛНР задержали местную жительницу, подозреваемую в шпионаже, - говорится в сообщении. - Деятельность проживающей в Луганске женщины пресечена".

Как стало известно, с октября 2022 года жительница региона по личным мотивам, желая оказать помощь вооруженным формированиям Украины, по заданию действовавшего в интересах украинской разведки человека собирала и передавала данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР ВС РФ.

Ранее в Москве следователи ФСБ задержали гражданку по фамилии Ищук , также подозреваемую в шпионаже. Следствие ходатайствует об аресте женщины. Уголовное дело подозреваемой держится в секрете.