Постпред Британии в НАТО Куорри: объявлений по F-16 для Киева в Вильнюсе не будет Фото: Александр ГЛУЗ

Постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри, говоря о грядущем саммите альянса в Вильнюсе, от которого многие (включая Киев) ждут крупных политических решений, попросил не ждать новых заявлений о поставках Украине истребителей F-16.

«Я не уверен, что будут какие-то новые объявления по F-16 в Вильнюсе. Мы всячески приветствуем решение различных союзников быть частью (программы по подготовке украинских летчиков). Великобритания сама помогает с обучением пилотов», - заявил Куорри.

Напомним, вся верхушка действующей украинской власти ждёт саммита НАТО в Вильнюсе, который назначен на 11-12 июля 2023 года, так как рассчитывает на приглашение в Североатлантический альянс именно на этом мероприятии.

Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Эстонии Каллас, вместе с генсеком НАТО Столтенбергом, анонсировали некий «сюрприз» для Украины в Вильнюсе.