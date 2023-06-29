Министр обороны Британии Уоллес: НАТО стоит упростить процедуру членства для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантическому альянсу следует упростить процедуру членства для Украины, чтобы страна быстрее вступила в НАТО. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции с коллегой из Канады Анитой Ананд.

— Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе, — заявил Уоллес.

Также по его мнению необходимо отказаться от плана действий по членству в альянсе.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта. Также в ведомстве напомнили, что именно с подачи Запада Киев перестал вести диалог с Москвой, а обещание Украине членства в альянсе спровоцировало их агрессивное поведение.