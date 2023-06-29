Полковник США Макгрегор: Польша и Литва хотят ввести войска на Украину Фото: REUTERS

Литва и Польша намерены ввести свои войска на территорию Украины при непосредственной поддержке Соединенных Штатов. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала «PBD Podcast».

— На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины. И это никогда не произошло бы без нашей санкции и помощи, — подчеркнул Макгрегор.

Также по его мнению, сейчас на Западе идут активные дискуссии о совместной польско-литовской интервенции. Зоной интересов стран НАТО Макгрегор назвал территорию Западной Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поляки «спят и видят», как вернуть Западную Украину. По мнению президента на данный момент все к этому и идет, а в Киеве просто отказываются это понимать.