Reuters: ВОЗ намерена объявить подсластитель сладкой газировки канцерогеном Фото: Виктория МИНАЕВА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует обозначить популярный подсластитель аспартам, применяемый во многих сладких газированных напитках, канцерогеном, то есть веществом, способным провоцировать онкологию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Международное агентство по изучению рака (International Agency for Research on Cancer, IARC) намерено опубликовать предупреждение об опасности аспартама 14 июля 2023 года. Специалисты изучили более 1,3 тыс. научных исследований, и пришли к выводу, что данный подсластитель способен провоцировать новообразования в теле человека.

При этом IARC не может сказать, какая именно доза аспартама способна привести к появлению рака, так как это работа другого ведомства - Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JEFCA). В 1981 году этот комитет признал безопасной дозу аспартама, равную 50 граммам на килограмм массы тела в день.

В Международной ассоциации подсластителей (International Sweetener Assossiation, ISA), куда входят все самые известные производители сладкой газировки, назвали исследование необоснованным, так как оно проведено "не профильным ведомством", на основании "недостоверных данных".

Ранее KP.RU сообщил, что Минздрав России планирует снабжать бутылки сладкой газировки устрашающими предупреждениями.