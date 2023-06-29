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НовостиПолитика29 июня 2023 16:55

ВСУ признали получение разведданных о самолётах России от Запада

Страны Запада в круглосуточном режиме снабжают Украину разведданными о самолётах России
Сергей КУДРИН
ВСУ признали получение разведданных о самолётах России от Запада

ВСУ признали получение разведданных о самолётах России от Запада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинская армия получает разведданные от стран Запада, которые постоянно следят за взлётами самолётов ВКС России. Вся получаемая Европой и США информация передаётся в штабы ВСУ, о чём сообщил в эфире украинского телемарафона представитель вооружённых сил Украины Юрий Игнат.

«Наши союзники постоянно поддерживают Украину. Информацию о взлёте стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», - заявил Игнат.

По словам представителя ВСУ, в дальнейшем весь этот поток информации, текущей из стран Запада, используется в целях обеспечения противовоздушной обороны Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал прекратить поставлять новое оружие Украине, и сосредоточиться на обслуживании и поддержании того, что уже было передано Киеву.