Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины 29 июня 2023 Фото: REUTERS

В Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской области, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Сигналы тревоги прозвучали во всех областях практически одновременно в 19:41 по московскому времени.

Ранее 23 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, а некоторые люди сообщали о серии взрывов.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня, после теракта на Крымском мосту, к которому причастны киевские власти.