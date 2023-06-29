Задержанная ФСБ украинская шпионка признала вину Фото: Мария ЛЕНЦ

Задержанная ФСБ в Луганске украинская шпионка признала свою вину и рассказала, что общалась со своими кураторами в мессенджере Telegram. Об этом стало известно из видео допроса, которое опубликовали в УФСБ по Луганской Народной Республике.

— Когда ехала на работу, с работы, на дачу, с дачи, я наблюдала где и что проезжаю, как продвигается военная техника и даже видела, как летают вертолеты, — рассказала задержанная гражданка Украины.

Также она сообщала о местах дислокации российских военнослужащих, а все происходящее женщина записывала, чтобы не забыть сообщить своим кураторам из украинской разведки.

Напомним, что ранее стало известно о задержании гражданки Украины, которая передавала данные о передвижении российских войск. Стало известно, что шпионскую деятельность она начала вести с октября 2022 года по личным мотивам.