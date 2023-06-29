Кабмин РФ согласовал список семян, ввоз которых ограничат из недружественных стран Фото: "КП" Архив

Правительство России утвердило список сельскохозяйственных культур, а точнее - их семян, импорт которых из недружественных стран будет значительно ограничен. Прежде всего речь идёт о ржи, ячмене и пшенице, что следует из подписанного 26 июня 2023 года постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», - говорится в документе.

Напомним, Россия постепенно отказывается от закупок разного рода товаров из недружественных стран, отвечая адекватными мерами на санкции и экономическое давление со стороны стран НАТО, Евросоюза и других, кто присоединился к антироссийской политике.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия планирует перестать закупать вина из Франции, Италии, Испании и других недружественных стран.