Депутат Осипов назвал закон о плевках профилактическим, а не карательным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области ввели наказание за плевки на улицах. Это первый законопроект в России подобного рода. Расценивать поступок будут как административное правонарушение, штраф за первый раз 1,5 тыс.рублей, при повторном нарушении – 3 тыс.рублей.

Депутат Государственной думы Илья Осипов отметил, что законопроект вполне своевременный и воспринимать его нужно цивилизовано. Собственно, как и вести себя в общественных местах. А плевки к такому понятию не относятся.

- Это во многом скорее профилактическая мера, нежели карательная. Ярославль точно не относится к самым заплеванным городам. Он один из самых чистых, - говорит депутат «360».

Так что мера рассчитана на тех людей, кто ведет себя асоциально. В общественных местах нельзя не только плевать, но и мусорить, а еще справлять естественные потребности, отметил депутат.

Планируется, что пожаловаться на плюющего может любой человек, а уже полиция разберется. Если мера приживется, то новация может распространиться по всей России.

- Если закон будет работать, другие регионы смогут тоже перенять его. Тогда можно будет говорить о федеральной норме, - подчеркнул спикер.

А вот Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отреагировал на новшество негативно. В беседе с «Газетой.Ru» он предложил расширить значение слова «плевок» и наказывать чиновников за наплевательское отношение к гражданам и своим полномочиям.

Кстати, Ярославская область с нововведением стала первой в стране и третьей в мире. Подобные наказания уже есть в Казахстане и Сингапуре, отмечает Москва 24.