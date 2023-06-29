Компания Virgin Galactic провела первый коммерческий суборбитальный полет Фото: REUTERS

Компания Virgin Galactic провела успешный запуск космоплана VSS Unity. Таким образом состоялся первый коммерческий суборбитальный полет. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте компании, а также велась прямая трансляция полета на их официальном сайте.

Отмечается, что на борту космоплана присутствовали три итальянских исследователя, которые проводили там физические и биологические исследования.

Сам же космический аппарат был поднят в воздух при помощи специального самолета-носителя Eve. Отделился от него он уже на высоте 15 километров, а дальше уже продолжал свой путь на собственном двигателе. Максимальная высота полета составила более 84 километров, что по классификации ВВС Соединенных Штатов — космос.

Напомним, что компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершила испытательный полет в космос с людьми в мае 2021 года, а прошли испытания в американском штате Нью-Мексико.