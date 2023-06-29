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НовостиВ мире29 июня 2023 18:20

Компания Virgin Galactic провела первый коммерческий суборбитальный полет

На борту космоплана были три итальянских исследователя
Роман ПОЛОСИКОВ
Компания Virgin Galactic провела первый коммерческий суборбитальный полет

Компания Virgin Galactic провела первый коммерческий суборбитальный полет

Фото: REUTERS

Компания Virgin Galactic провела успешный запуск космоплана VSS Unity. Таким образом состоялся первый коммерческий суборбитальный полет. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте компании, а также велась прямая трансляция полета на их официальном сайте.

Отмечается, что на борту космоплана присутствовали три итальянских исследователя, которые проводили там физические и биологические исследования.

Сам же космический аппарат был поднят в воздух при помощи специального самолета-носителя Eve. Отделился от него он уже на высоте 15 километров, а дальше уже продолжал свой путь на собственном двигателе. Максимальная высота полета составила более 84 километров, что по классификации ВВС Соединенных Штатов — космос.

Напомним, что компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершила испытательный полет в космос с людьми в мае 2021 года, а прошли испытания в американском штате Нью-Мексико.