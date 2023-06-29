Forbes: миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства Фото: Кирилл СЕРОВ

Долларовый миллиардер Игорь Макаров отказался от гражданства Российской Федерации. Об этом стало известно из данных его профиля на сайте американского журнала Forbes.

Теперь бизнесмен имеет только гражданство Республики Кипр, которое тот получил еще в 2020 году.

Состояние основателя первой независимой газовой компании в России «Интера» оценивается в 2,1 миллиарда долларов, а в общем списке миллиардеров журнала Forbes он находится на 1467 месте. В 2015 году Макаров основал компанию Areti, которую он зарегистрировал на Кипре, а занимается она инвестициями в различные отрасли в разных регионах мира.

Ранее KP.RU рассказывал, что бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид заявила о намерении получить российское гражданство и попросить об этом президента Владимира Путина. На пресс-конференции она подчеркнула, что будет жить в безопасности в Москве.