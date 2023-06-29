Депутат Бессараб поддержала предложение об увеличении НДФЛ для богатых россиян Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Госдуме поддержали предложение увеличить налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, зарабатывающих больше 25 миллионов в год. Для них плата поднимется с 13 до 20%. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступает за инициативу, ведь это позволит сохранить баланс.

Изменение процентной ставки, по ее мнению, не спровоцирует отток богатых людей из страны.

- Хочу напомнить, что прогрессивная школа подоходного налога в странах Запада гораздо выше и гораздо более жесткая, чем у нас, — добавила Бессараб «Lenta.ru».

Она отметила, что многие из тех, кто успели ранее перевести свои капитала в активы западных стран, уже пожалели об этом.

При этом, налог на богатство, отмечают депутаты, коснется в основном жителей столицы, передает "360".

В стране в 2022 году начала действовать прогрессивная налоговая шкала — россияне, чьи ежегодные доходы составляют пять миллионов, платят государству не 13, а 15%, передает Пятый канал.

- Повышение налогов на физических лиц — это инструмент тонкой настройки, и пользоваться им нужно очень осторожно. С одной стороны, такое предложение может быть поддержано значительным числом россиян, у которых зарплата не превышает среднероссийскую и тем более у которых доходы находятся на уровне прожиточного минимума, - отметила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global в беседе с RT.