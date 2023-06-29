Политолог Блохин допустил вступление Украины в НАТО после завершения конфликта Фото: Shutterstock

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин ответил, что поможет Украине вступить в НАТО. Политолог отметил, что в долгосрочной перспективе страна достигнет желаемое, но не раньше окончания СВО. Спрогнозировать же сейчас, как сложится будущее страны, сложно. Как и сложно пока определить будущую территориальную целостность Украины.

Если же вступление в НАТО произойдет, то Киев даст добро на поставку стратегического оружия на свою территорию.

- Для нас это будет затишьем перед бурей, еще большей проблемой, чем до начала СВО, — заявил специалист в беседе с Lenta.ru.

Блохин подчеркнул, что в настоящий момент Украине отказывают во вступлении в НАТО по «формальным поводам».

Многие высказывают мнение, что если Украина вступил в Альянс, то произойдет столкновение России и НАТО. В свою очередь эксперт комплексной безопасности, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов отметил в беседе с РИАМО, что такое развитие событий происходит уже сейчас. Оно идет напрямую в тактическом масштабе.

Тем временем, представители стран Альянса отмечают, что НАТО уже обучает бойцов ВСУ, а после завершения конфликта все будет наоборот — уже украинские военные якобы будут делиться опытом со своими североатлантическими коллегами, передает "360".

Тем временем, Североатлантический Альянс намерен послать Украине сигнал поддержки во время саммита, который пройдет в Вильнюсе. О какой поддержке идет речь, пока не сообщается, передает "Москва 24".