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НовостиЗвезды29 июня 2023 19:13

Депутат Соловьев: Хаматова заслуживает в России забвения и презрения

Такой же реакции заслуживает, по мнению депутата, Лайма Вайкуле
Елена АКИМОВА
Депутат Соловьев: Хаматова заслуживает в России забвения и презрения

Депутат Соловьев: Хаматова заслуживает в России забвения и презрения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме отреагировали на слова Чулпан Хаматовой о памятнике советским воинам – освободителям Латвии. Депутат комитета по культуре Государственной Думы Сергей Соловьев возмутился реакцией российской актрисы на снесенный в Риге монумент.

Ранее артистка заявила, что Россия сделала из памятника «официальный и бездушный официоз». И это, по мнению Соловьева, спекуляция на острой теме и попытка напомнить о себе.

- Одна из главных тем, на которой спекулируют бежавшие за рубеж предатели, – память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, - говорит парламентарий «Абзацу».

Тех, кто спешит высказаться на тему ВОВ за рубежом, депутат называет «оголтелыми русофобами». В этот список попали Вайкуле и Хаматова.

Депутат отметил, что эти лица заслуживают в России «забвения и презрения».