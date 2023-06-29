МИД России: выступление делегации США подтвердило правильность выхода из ДОВСЕ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Антироссийские выступления делегаций Соединенных Штатов и их партнеров на конференции по выхода России из ДОВСЕ подтвердили правильность этого решения. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации по итогам участия в этой конференции замглавы ведомства Сергея Рябкова.

— Выступления делегаций США и их сателлитов, пронизанные антироссийской риторикой, лишь подтвердили правильность принятого Россией решения о выходе из договора. Это произойдет 7 ноября 2023 года, — говорится в сообщении министерства.

Помимо этого в ведомстве отметили, что российская сторона «акцентировала причины, по которым дальнейшее участие страны в договоре стало невозможным, а выйти из ДОВСЕ Россия смогла в соответствии со вторым пунктом статьи XIX».

Также в МИД подчеркнули, что это решение имеет необратимый характер, который облачен в федеральный закон. Причиной этого называли двойные стандарты Запада, а также их пренебрежение к международному праву и своим обязательствам.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 29 мая 2023 года. Сам же договор был подписан еще в мае 1990 года.