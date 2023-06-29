Правительство России утвердило перечень семян, ограниченных для ввоза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Российской Федерации утвердило перечень семян сельскохозяйственных культур, ввоз которых будет ограничен из недружественных для России стран. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

— Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз семян сельскохозяйственных культур из недружественных стран, — сказано в постановлении.

В соответствующий перечень внесли пшеницу, ячмень и рожь, а также картофель, кукурузу, соевые бобы. Помимо этого ограничения коснутся семян подсолнечника, рапса и сахарной свеклы.

Ранее KP.RU рассказал, что Кабмин РФ согласовал список сельхозкультур, которые попадут под ограничение к ввозу в Россию из недружественных стран.