В Госдепе заявили, что США не будут перебрасывать войска на Украину Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска на Украину. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, в ответ на слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о возможной переброске американских войск.

— Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину, — подчеркнул Миллер в ходе брифинга.

Ранее генерал американской армии Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с большими трудностями при попытке наступления. Он также отметил, что украинским подразделениям не удалось добиться значимых успехов.

Помимо этого в США считают, что у Украины осталось всего несколько недель, в которые они могут попытаться добиться успеха, а после этого Киев потеряет свои территории минимум на 16 лет.