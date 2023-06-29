МВФ одобрил незамедлительный перевод Киеву около 890 млн долларов финпомощи Фото: REUTERS

Исполнительный совет МВФ после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву почти 890 миллионов долларов. Об этом говорится в документе фонда.

«Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR (специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов)», - указано в отчетном документе.

Кроме того, организация подтвердила ранее повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1-3%.

Как писал сайт KP.RU, ранее замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявляла, что страна приняла бюджет с огромным дефицитом, поэтому Киеву необходима ежемесячная финансовая помощь со стороны западных стран и международных финансовых организаций.

По ее словам, в текущем году потребность в международном финансировании остается ощутимой и составляет около 3 миллиардов долларов ежемесячно.

Кроме того, сообщалось, что в 2023 году Украина должна будет выплатить 17,9 миллиарда долларов государственного долга. 14,6 миллиарда долларов планировалось направить на обслуживание и гашение внутреннего госдолга, а 3,3 миллиарда долларов на внешний госдолг.