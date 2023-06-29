Кабмин разрешил резидентам продавать валюту российским банкам не по курсу ЦБ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Резидентам разрешено продавать российским банкам валюту, полученную от нерезидентов в рамках ВЭД, не по курсу ЦБ России. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства РФ.

Из документа следует, что резиденты РФ могут «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке».

Кроме того, резиденты могут получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и наличную валюту РФ в сумме, причитающейся в соответствии с условиями заключенных внешнеторговых договоров, которые предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2023 года.

Регулятор пояснил, что, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022, то с него можно снять с него сумму остатка на 00:00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро.

Помимо этого, Банк России продлил на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Банки также могут продавать доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022, в то время как продажа другой валюты осуществляется без ограничений.