Вышел новый трейлер второй части фильма «Дюна» Фото: кадр из фильма

Киностудия Warner Bros. на своем YouTube-канале опубликовала трейлер второй части фантастического фильма «Дюна» (Dune: Part Two) от режиссера Дени Вильнева.

Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Зендея и Ребекка Фергюсон. Музыку к сиквелу написал композитор Ханс Циммер, получивший «Оскар» за саундтрек к первой части фильма.

Премьера новой части фильма запланирована на 3 ноября этого года.

Как писал сайт KP.RU, первый фильм режиссера Дени Вильнева «Дюна» претендовал на престижную кинопремию «Оскар» в четырех номинациях: лучший грим и прически, лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучшую музыку.

27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе в 94-й раз вручили главные кинопремии США. Фильм «Дюна» был награжден за лучшие: операторскую работа (Грег Фрейзер), музыку (Ханс Циммер), звук, монтаж, работу художников и визуальные эффекты.