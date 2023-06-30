53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью Фото: соцсети

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью во второй раз. Этой новостью «черная пантера» поделилась со своими поклонниками в соцсети.

«Мой дорогой малыш, знай, что тобой безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок Бога. Благословенный! Добро пожаловать, маленький мальчик», — написала Кэмпбелл.

К тексту она опубликовала и первую фотографию новорожденного на руках.

Кэмпбелл подчеркнула, что «никогда не поздно стать матерью».

Как ранее писал сайт KP.RU, в мае 2021 года 50-летняя чернокожая модель сообщила, что впервые стала мамой. На свет появилась ее абсолютно белая дочка, о чем она сообщила поклонникам.

Супермодель не приводила никаких подробностей. Кто является отцом малютки, не известно. Предполагалось, что возможно Кэмпбелл родила от своего давнего возлюбленного Владислава Доронина.

Напомним, Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин познакомились на Каннском кинофестивале в 2008 году, после этого между ними возник роман. Наоми даже переезжала к возлюбленному в Москву, занялась благотворительностью и усмирила свой взрывной характер. Однако через несколько лет бизнесмен охладел к супермодели и променял ее на другую модель - Кристину Романову.