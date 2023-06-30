Спецноминацию «Комсомолки» на «Мисс Москва» получила девушка с двумя высшими образованиями

Анна Чирко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июня прошел конкурс красоты «Мисс Москва». Особую номинацию от «Комсомольской правды» получила Анна Чирко. Еще одним титулом ее наградили организаторы конкурса — короной и лентой «Краса Москвы».

Анне 26 лет, рост 173 см. Модельную карьеру она начала уже в начальной школе. В восемь лет участвовала в модельном показе в Токио. У девушки два красных диплома вузов. Окончила музыкальную по классу фортепиано, играет в большой теннис. Своей мечтой называет мир, в котором много счастливых людей. А целью жизни: дарить красоту и радость людям. Кредо Анны: «Нет ничего невозможного».

Конкурс «Мисс Москва» прошел в 29-й раз. Главный приз получила блондинка из Саратова.