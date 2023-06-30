Grayzone: При подрыве «Северных потоков» могли не использовать много взрывчатки Фото: REUTERS

При подрыве «Северных потоков» могли не использовать сотни килограммов взрывчатки, роль в диверсии сыграло высокое давление в трубопроводах, об этом сообщил интернет-портал Grayzone.

В своей публикации издание указало, что хотя несколько европейских стран проводят свои расследования этой диверсии, ни одна из них так и не опубликовала никаких результатов.

В распоряжении портала оказались снимки шведского инженера Эрика Андерссона, который руководил экспедицией к месту взрыва газопроводов.

«Эти наглядные доказательства опровергают широко распространенную версию о том, что для уничтожения газопроводов «Северный поток» в сентябре прошлого года использовались «сотни килограммов» взрывчатых веществ», - заявило издание.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, кадры, якобы, указывают на то, что основная часть повреждений трубопроводов была вызвана не самими взрывами, а быстрым выбросом чрезвычайно высокого давления.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного взрывом газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Фото были сделаны на 80-метровой глубине с помощью норвежского подводного аппарата.

Эксперты заявляли, что магистраль была разрушена с внешней стороны взрывом колоссальной мощности. «Его сила была эквивалентна землетрясению магнитудой 2,3», - сообщало издание.

Судя по снимкам, отдельные фрагменты трубы, сделанной из толстой стали особой прочности, были вырваны из нитки газопровода, их обломки обнаружены рядом на дне. В других местах труба сильно деформирована. Повреждения затронули участок трассы на протяжении 50 метров.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

По его словам, Байден принял решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета нацбезопасности США о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.

Напомним, вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока-2».