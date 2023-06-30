Сервис онлайн-знакомств Tinder перестал работать в России с 30 июня Фото: Shutterstock

Cервис для онлайн-знакомств Tinder перестал работать в России, пользователи не смогут войти в свой аккаунт, об этом сообщила американская интернет-компания Match Group.

«Приложение для онлайн-знакомств Tinder c 30 июня перестало работать в России, с этой же даты невозможно войти в аккаунт на территории страны», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться также с 30 июня.

Уточнялось, что за ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки пользователи сервиса смогут вернуть средства через специальную форму на сайте компании.

Как писал сайт KP.RU, в эпоху, когда весь мир перебрался в виртуальное пространство, товары приезжают после заказа по сети, а обучение переходит в онлайн-плоскость, знакомства на танцах и в музеях отходят на второй план.

Этим пользуются многие разработчики — среди реально качественных программ попадаются и мошеннические варианты. Найти стоящее приложение трудно, но реально.

Однако, шансы найти свою половинку в приложении для знакомств в России весьма значительные. Рейтинг топ-10 лучших приложений для знакомств по версии КП.

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