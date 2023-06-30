Ультиматум НАТО: Или приглашение в альянс Украины или Зеленский не едет на саммит

Reuters: Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения Украины в альянс Фото: REUTERS

Киев хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на июльском саммите альянса, иначе Зеленский на него не поедет, об этом агентству Reuters заявил замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.

Жовква сообщил, что заявка Киева на вступление находится «на столах» у участников альянса, а ответ на нее подразумевает «приглашение к членству». «Мы просим начать процедуру», - заявил он, «стукнув по столу» во время интервью.

Чиновник пригрозил, что если на саммите «не будет результата», а участники НАТО «проявят дефицит мужества», у Зеленского не будет причин туда ехать.

Жовква пожаловался, что когда Финляндия и Швеция подали заявку, «сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку… пригласив их вступить в НАТО».

Как писал сайт KP.RU, 17 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры альянса на саммите в Вильнюсе не намерены приглашать Украину в организацию. Столтенберг выразил уверенность, что альянс найдет общее решение, как приблизить Украину к НАТО.

19 июня Столтенберг отметил, что НАТО выступает против заморозки украинского конфликта, а также заключения мирного соглашения на российских условиях. Также он уточнил, июльский саммит альянса в Вильнюсе якобы приведет Украину ближе к НАТО, а также предоставит стране многолетнюю программу военных поставок.

29 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пошлет Украине «сильный сигнал поддержки» на саммите в Вильнюсе. Так он прокомментировал перспективы вступления страны в альянс.

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