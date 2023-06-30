Небензя: у Киева нет своего оружия, а мобрезерв Украины заканчивается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Киева не осталось собственных вооружений, все идет к завершению мобилизационного резерва Украины, об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Украина сейчас способна воевать только поставляемым ей странами НАТО оружием, другого практически нет. Собственных вооружений у Украины не осталось», - сказал Небензя.

«Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет. Но мест на украинских кладбищах уже не хватает и это чрезвычайно печально», - добавил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 14 июня в Минобороны РФ сообщили, что в течение суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.

Подчеркивалось, что всего с 4 июня ВСУ потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.

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