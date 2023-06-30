Байден не смог внятно ответить, знал ли он заранее о мятеже Пригожина Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не смог внятно ответить на вопрос, было ли известно ему заранее о подготовке вооруженного мятежа Евгением Пригожиным

Сбивчивая манера речи Байдена не позволила разобрать, знал ли он заранее об этих событиях.

«Я не могу сказать вам…», - ответил, запнувшись, Байден, затем он добавил, что «…мы знали (какие-то) вещи заранее».

Из-за запинки Байдена, так и осталось не понятно, то ли США заранее знали о мятеже, то ли, что он просто не может это произнести. Ведущая не стала уточнять этот вопрос.

«Ох, боже, я не знаю. Я не думаю об этом очень часто», - прокомментировал Байден вопрос журналистки, не думает ли он, что Дональд Трамп предупредил бы российского коллегу Владимира Путина.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня Джо Байден завершил свою речь на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте необычным образом, а именно, фразой «Боже, храни королеву».

Запись выступления американского президента опубликована на YouTube. На ней в конце своей речи Байден предложил участникам саммита сфотографироваться.

«Ладно, Боже, храни королеву», — сказал затем американский лидер. Пожилой Байден постоянно попадает в неловкие ситуации перед объективами журналистов.

В мае текущего года экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что Байден на данный момент не может исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, рекомендуя американскому лидеру «серьезно» поговорить на данную тему с врачами и близкими.

По его словам, действующий президент США, а также два сенатора-демократа, перенесший инсульт Джон Феттерман и 90-летняя Дайэнн Файнстайн, грозят стране неприятностями.