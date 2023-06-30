Адвокат полицейского, застрелившего юношу во Франции, заявил об извинениях перед семьей

Адвокат: Полицейский, застреливший юношу во Франции, извинился перед его семьей Фото: REUTERS

Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи погибшего, об этом сообщил адвокат задержанного в эфире телеканала BFMTV.

Отмечалось, что стрелявший в подростка полицейский был задержан. «Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», - заявил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар.

Как писал сайт KP.RU, 28 июня в парижском пригороде Нантер в результате беспорядков после убийства днем ранее 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться требованиям полиции, были задержаны семь человек.

Сообщалось, что группа людей поджигала урны и мусорные баки на улицах коммуны, также они устроили потасовку с прибывавшими на место происшествия сотрудниками полиции.

Позже стало известно, что двадцать полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими после убийства полицией подростка в пригороде Парижа.

29 июня министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек было задержано во Франции во время ночных беспорядков, которые вспыхнули после того, как в минувший вторник, 27 июня, полицейский застрелил 17-летнего подростка.