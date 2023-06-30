Всемирный банк выделил Киеву кредит на 1,5 млрд долларов под гарантии Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Украине займа на 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии, об этом говорится в заявлении пресс-службы ВБ.

В документе отмечается, что «новый заем ВБ для Украины на 1,5 млрд долларов направлен на предоставление помощи ее домохозяйствам, а также смягчит последствия» спецоперации России.

В банке подчеркнули, что «этот заем дается под гарантии правительства Японии» в рамках целевого фонда.

Уточнялось, что средства также пойдут на оказание помощи бедным, беженцам и перемещенным лицам, «субсидирование жилищно-коммунальных услуг и обеспечат надлежащее и эффективное администрирование пенсий для граждан».

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Исполнительный совет МВФ после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву почти 890 миллионов долларов.

21 июня Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. Указывалось, что 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Британии, 1,25 миллиарда - грант от США и 15 миллионов - от Финляндии.

Напомним, что в 2023 году Украина должна будет выплатить 17,9 миллиарда долларов государственного долга. 14,6 миллиарда долларов планировалось направить на обслуживание и гашение внутреннего госдолга, а 3,3 миллиарда долларов на внешний госдолг.