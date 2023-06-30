В горах Карачаево-Черкесии нашли группу пропавших туристов из Краснодарского края Фото: pixabay.com

Спасатели обнаружили восемь туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии, все они живы, об этом в Telegram-канале сообщило ГУ МЧС по региону.

Отмечалось, ночью незарегистрированная в МЧС группа туристов из 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз. В пути туристы разделились, 12 человек спасатели обнаружили на спуске. Вторая группа из 8 человек не выходила на связь, их стали искать.

«Спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края», - говорится в сообщении.

Туристы вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь им не требуется, уточнили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня стала известна судьба туристов из Москвы, которые пропали в горах Карачаево-Черкессии. Четыре человека 12 июня ушли в поход из поселка Архыз, а 18 июня они перестали выходить на связь.

Две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения, где сообщили, что руководитель их группы и еще одна участница сорвались с перевала Браконьеров.

Пропавшие ранены, но получили ушибы и травмы. Их решили оставить в горах с палаткой и едой на два дня, так как руководитель сильно травмирован и не может самостоятельно передвигаться.