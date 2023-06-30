ЕС продолжит военную поддержку Киева, но без ущерба для интересов стран союза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры ЕС пообещали продолжить военную поддержку Украины, но с оговоркой, что она не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран союза.

«Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины», - сказано в заявлении.

При этом отмечено, что это должно быть без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

По данным СМИ, некоторые европейские страны ранее выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал в соцсети главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая запросила дополнительное финансирование у государств ЕС на помощь Киеву.

«Спустя всего два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются средства. Как так? Что случилось? Еврокомиссия, где деньги?» Фон дер Ляйен: «Какие деньги?» - с иронией написал Орбан.

21 июня фон дер Ляйен заявила, что ЕК в течение лета планирует рассмотреть способы использования доходов от замороженных российских активов для финансирования Киева.

Однако, власти ЕС пришли к выводу, что они не смогут законно изъять замороженные российские активы.