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НовостиПолитика30 июня 2023 2:25

ЕС продолжит военную поддержку Киева, но без ущерба для интересов стран союза

Некоторые страны ЕС выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине
Сергей ГАПЧУК
ЕС продолжит военную поддержку Киева, но без ущерба для интересов стран союза

ЕС продолжит военную поддержку Киева, но без ущерба для интересов стран союза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры ЕС пообещали продолжить военную поддержку Украины, но с оговоркой, что она не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран союза.

«Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины», - сказано в заявлении.

При этом отмечено, что это должно быть без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

По данным СМИ, некоторые европейские страны ранее выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал в соцсети главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая запросила дополнительное финансирование у государств ЕС на помощь Киеву.

«Спустя всего два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются средства. Как так? Что случилось? Еврокомиссия, где деньги?» Фон дер Ляйен: «Какие деньги?» - с иронией написал Орбан.

21 июня фон дер Ляйен заявила, что ЕК в течение лета планирует рассмотреть способы использования доходов от замороженных российских активов для финансирования Киева.

Однако, власти ЕС пришли к выводу, что они не смогут законно изъять замороженные российские активы.