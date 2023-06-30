Figaro: 421 человек задержан в ходе беспорядков из-за убийства юноши во Франции Фото: REUTERS

Более 400 человек задержаны во Франции в ходе массовых беспорядков, вызванных убийством 17-летнего подростка от рук полицейского, об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на источники в МВД.

Полиция сообщила, что всего в ночь на пятницу был задержан 421 нарушитель, большинство из них молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

«Эти рекордные задержания отражают твердые инструкции, которые министр дал префектам и полиции», - пояснили в МВД.

По данным издания, в настоящее время в значительной части Франции наблюдается «неустойчивое спокойствие». Некоторые столкновения все еще происходят в Нантере.

Как писал сайт KP.RU, 29 июня министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек было задержано во Франции во время ночных беспорядков.

Сообщалось, что ночные беспорядки, начавшиеся в Нантере, ночью распространились на другие муниципалитеты в О-де-Сен. Во время вмешательства полиции 20 жандармов получили легкие ранения.

Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи погибшего, сообщил адвокат задержанного.

Напомним, во вторник, 27 июня, был застрелен подросток, который отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции в пригороде Парижа. После этого в Нантере начались беспорядки, в ходе которых были задержаны семь человек.