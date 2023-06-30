Российские военные получают всесезонные комплекты новой формы, созданной для СВО Фото: кадр из видео

Российские военные в зоне спецоперации начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца, об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

«Данные элементы новой формы одежды завезены через подразделения обеспечения полностью на группировку войск», - сообщил начальник вещевой службы с позывным «Энгельс».

По словам офицера, в ближайшие несколько дней личный состав группировки будет в полном объеме переодет.

«Куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях, …защищены суставы у военнослужащих. В форме применены гораздо более современные материалы, что упрощает ее ношение», - отметил «Энгельс».

Как писал сайт KP.RU, госкорпорация «Ростех» сообщила, что начала производство штурмовых бронежилетов «Оберег» на своем заводе в Туле. Снаряжение будет надежно защищать российских военнослужащих от осколочных снарядов и пуль.

Отмечалось, что разработка одного из основных элементов снаряжения военного велась в тесном взаимодействии с участниками специальной военной операции. Как следствие, бронежилет получился качественным и удобным.

Элементы снаряжения делают из арамидной ткани, у всех секций есть противоосколочные и противорикошетные слои, которые поместили во влагозащитные чехлы.

Новый бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, а также защитой шеи и паха. Весит бронежилет чуть более 9 килограмм, масса снаряжения распределена равномерно, поэтому нагрузка на позвоночник будет умеренной.