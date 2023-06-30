Посол Князев: В БРИКС считают бессмысленным обсуждения украинского кризиса без РФ

Посол Князев: в БРИКС понимают бессмысленность обсуждения украинского кризиса без РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа в БРИКС Павел Князев рассказал, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) хорошо понимают отсутствие какого-либо смысла в обсуждениях урегулирования украинского кризиса без участия Москвы.

Князев обратил внимание на то, что в минувшие воскресенье, 25 июня, в Копенгагене прошла встреча советников по национальной безопасности и политических советников из западных стран, на которой обсуждалась украинского кризиса. По его словам, это является попыткой продвижения ультиматумов, предлагаемых президентом Украины Владимиром Зеленским и линиями союзников Киева.

«Всем, в том числе нашим партнерам по БРИКС, понятна бесперспективность подобного обсуждения ситуации на Украине или урегулирования между Украиной и Россией без России», - приводит РИА Новости заявление дипломата.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров России и Украины, отметив, что переговорный процесс абсолютно исключается Киевом.