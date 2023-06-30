Что произошло в ночь на 30 июня

Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки «Центр» заметили перемещение подразделений двух бригад ВСУ, затем по ним отработали артиллеристы. Уточнялось, что артиллеристы уничтожили две боевые машины пехоты и три пикапа, а также нанесли значительные потери среди личного состава противника.

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