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НовостиПолитика30 июня 2023 4:35

Что произошло в ночь на 30 июня

Российская артиллерия уничтожила две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника
Сергей ГАПЧУК
Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника

Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения движения бригад противника

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки «Центр» заметили перемещение подразделений двух бригад ВСУ, затем по ним отработали артиллеристы. Уточнялось, что артиллеристы уничтожили две боевые машины пехоты и три пикапа, а также нанесли значительные потери среди личного состава противника.

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